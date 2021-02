Gouverneur hoopt dat wielerfans wegblijven: ‘Publiek is verboden’

Manchester United en AC Milan na histori­sche duels in Champions League nu weer tegenover elkaar

14:31 De ontmoeting tussen Manchester United en AC Milan is zonder twijfel het mooiste affiche in de achtste finales van de Europa League. De gevallen grootmachten krabbelen langzaam weer op en staan nu op de tweede plaats in de Premier League en Serie A. In het verleden waren er al tien mooie ontmoetingen.