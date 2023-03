Gouverneur van Florida spoort president Joe Biden aan: ‘Laat Novak Djokovic spelen’

FC Twente is het overzicht bij hoekschop­pen kwijt: ‘We zijn er weer keihard op afgerekend’

Bij FC Twente ging het de gehele week over hoekschoppen, maar ondanks al dat voorwerk incasseerde de ploeg tegen Heerenveen voor het eerst in deze eeuw in een thuisduel twee goals uit een corner (3-3). Het verdedigen van standaardsituaties is opeens een ding geworden.