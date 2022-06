GP in België in 2023 steeds onwaarschijnlijker: niemand gelooft nog in Spa-Francorchamps

Dat is tenminste het gevoel dat in de paddock leeft, nadat de teambazen en CEO Stefano Domenicali van F1-eigenaar Liberty Media zaterdagmiddag in Montreal vergaderden over onder andere volgend seizoen. Uit wat na afloop lekte vallen drie dingen te destilleren. Zo zijn alle teams het eens dat er volgend jaar niet meer dan 24 races mogen zijn. Ook staat vast dat de grands prix meer per regio gegroepeerd worden en dus heel wat races in 2023 op een ander dan hun klassieke moment kunnen vallen. Maar het belangrijkste nieuws is dat Domenicali blijkbaar uitgaat van 16 koersen buiten Europa.

In dat geval resten nog 8 plaatsen voor Europese circuits. Silverstone, Boedapest, Spanje, Imola, Zandvoort en Monza hebben een contract voor 2023 en komen dus zeker op de kalender. Met Monaco wordt nog onderhandeld, maar de algemene verwachting is dat ze hun daar wat hautaine houding wel zullen bijsturen en tegemoet komen aan de economische en logistieke eisen van Liberty Media. En Oostenrijk komt zeker goed, want dat circuit is eigendom van Red Bull. Daarmee zijn de acht Europese plaatsjes dus ingevuld.

Het is duidelijk dat het lot van Francorchamps in dat scenario afhangt van andere koersen die eventueel wegvallen of nog een jaar worden uitgesteld. Zo is de Zuid-Afrikaanse grand prix in Kyalami nog niet rond, wacht ook Mexico op een nieuw contract - volgens welingelichte bron een kwestie van weken - en moet China eerst zijn door Covid half gesloten grenzen helemaal openen.

Maar zelfs als er eentje van bovenvermelde drie sneuvelt, moet België opboksen tegen Frankrijk. Le Castellet lijkt in de pikorde nog altijd onder Francorchamps te staan, maar de Fransen zetten almaar zwaarder lobbygeschut in, met politici in de frontlinie. Op een andere manier kan je het recentste kanonschot, een waanzinnig plan om een grand prix te organiseren in de straten van Nice, niet interpreteren.