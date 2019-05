‘GP Zandvoort moet herinnering voor het leven zijn’

Verstappen blij met terugkeer Zandvoort: ‘Circuit is best nog een uitdaging’

12:06 Max Verstappen juicht de terugkeer van de Formule 1 naar het circuit van Zandvoort toe. “Ik heb hier eerder in de Formule 3 geracet en dat was heel leuk”, laat Verstappen via zijn team Red Bull Racing weten. “Het is een vrij snelle baan en het is bovendien altijd goed en spannend om nieuwe races op de kalender te hebben.”