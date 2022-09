Grand Prix in Monza: op deze tijden komen Max Verstappen en zijn collega's dit weekend in actie

De meest bekeken vrouw op de US Open: Megan Lucky slaat opnieuw biertje in één keer achterover

Eén van de grote sterren van de US Open luistert naar de naam Megan Lucky. Niet vanwege haar prestaties op de tennisbaan, wel omdat ze er een sport van maakt op de tribune een biertje in één keer achterover te slaan zodra de camera op haar gericht is.

