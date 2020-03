‘Grand Prix van Australië gaat gewoon door ondanks zorgen om coronavirus’

Binnen de Formule 1 zijn er veel zorgen om de reisverboden die veel landen afkondigen voor personen die uit risico-gebieden komen. Zo komen zeer veel teamleden van Ferrari en Alpha Tauri uit Italië en ook bandenleverancier Pirelli is een Italiaans bedrijf.



Volgens Westacott is er geen enkele indicatie dat er een reisverbod komt waardoor teams niet volledig of te laat in Australië aan zouden komen. Ook de Formule 1 heeft nogmaals bevestigd dat de Grand Prix van Australië 'gewoon’ doorgaat.