Grand Prix van Bakoe nog tot 2023 op de F1-kalender

Met Van der Lely terug op het veld nemen de keuzes bij FC Twente toe

9:43 ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic krijgt steeds meer opties in handen nu de competitie de beslissende maanden ingaat. Na de terugkeer van Oussama Assaïdi, is Jeroen van der Lely ook terug op het trainingsveld. De verdediger raakte in november vorig jaar geblesseerd aan de knie.