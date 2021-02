Grand Slam-debutant Aslan Karatsev schrijft geschiedenis in Melbourne

Karatsev is niet de eerste speler in het moderne tennis - in 1968 begon het professionele tennis - die bij de mannen uit het kwalificatietoernooi doordringt tot de halve finales van een grand slam. Hij is de tweede speler die dat lukt in Melbourne en de eerste sinds 1977. In totaal lukte het vijf spelers, onder wie de Belg Filip Dewulf in 1997 bij Roland Garros. ,,Een onbeschrijflijk gevoel, voor de eerste keer bij de laatste vier. Het is ongelooflijk”, liet hij glunderend weten. ,,Ik had moeite in de beginfase om mijn zenuwen in bedwang te houden, maar vanaf de tweede set kwam ik gelukkig beter in mijn spel.”