Grand Slam-debuut voor Griekspoor na winst in kwalificatie Australian Open

In elk geval één tennisumpire heeft er de komende dagen bij de Australian Open een probleem bij. Want hoe spreek je dat nou precies uit: dat Griekspoor? De 23-jarige Amsterdammer met die achternaam, voornaam Tallon, plaatste zich vandaag voor het hoofdtoernooi in Melbourne door in de derde ronde het Italiaanse talent Lorenzo Musetti met 6-4 7-6 (8) te verslaan.

Dat zijn naam door de umpire van dienst op baan 8 werd verbasterd tot iets van ‘Grecspo’, maakte de winnaar in het geheel niet uit. Hij speelt volgende week voor het eerst in zijn carrière in het hoofdtoernooi van een Grand Slam-evenement. ,,Ik ben erg blij. Het waren vandaag zware omstandigheden’’, reageerde Griekspoor. ,,Het was warm, ik werd moe omdat ik de laatste tijd niet veel kon trainen en ik voelde de druk. Bij de US Open stond ik eind vorig jaar 6-4 3-0 voor in de derde partij en toen ging het vanwege de zenuwen nog helemaal fout. Dat speelt dan toch door je hoofd.’’

Zijn bevrijdende zege vandaag, na drie setpunten voor Musetti in de tweede set, was goed voor liefst drie mijlpalen. Behalve zijn Grand Slam-debuut levert ‘Melbourne’ Griekspoor ook een gegarandeerd prijzengeld van 55.000 euro op (zijn hoogste tennissalaris ooit) en, zou er nu een nieuwe wereldranglijst worden opgemaakt waarbij zijn kwalificatie meetelt (in plaats van pas over twee weken), dan staat Griekspoor daarop boven Robin Haase, de jarenlange nummer 1 van het Nederlandse mannentennis.

Opgelucht

Hoe bijzonder zijn prestatie ook was, Griekspoor wilde zich daar nog niet te veel mee bezighouden. ,,Ik heb nog niet naar de ranking gekeken en geld is natuurlijk belangrijk, daar doe je het uiteindelijk wel voor, maar op dit moment ben ik daar niet mee bezig. Ik ben gewoon enorm opgelucht. Ik had de laatste maanden last van mijn schouder en in december kwam daar een operatie aan mijn mond bij, ik moest tanden laten trekken. De laatste twee weken gevolgd door een ooginfectie, wat nog niet helemaal weg is. Als je dan wint, gaat het niet direct om geld.