Grapje Ronaldo met ‘spookfans’ hit op internet

video+podcast ‘Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen bij FC Twente?’

14:02 ENSCHEDE - Heracles kan na de 4-2 overwinning al met een schuin oog kijken naar volgend seizoen en misschien zelfs dromen van de play-offs. Bij FC Twente ligt de situatie totaal anders: de ploeg is nog altijd niet veilig en wie is nou eigenlijk de baas in Enschede? Leon en Fardau praten je bij.