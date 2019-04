Grastoernooi Rosmalen strikt Dimitrov

Ook titelhouder Richard Gasquet keert terug, blijkt uit de deelnemerslijst van het toernooi. Eerder al maakte de organisatie de komst van onder anderen Stefanos Tsitsipas, Frances Tiafoe en David Goffin bekend. ,,Dimitrov staat al jaren heel hoog op ons lijstje en de afgelopen jaren is het niet gelukt. De week voor Wimbledon was sowieso nooit een optie voor hem, maar mede door de verplaatsing van ons toernooi naar de week na Roland Garros werd het dit jaar wel concreet”, zei toernooidirecteur Marcel Hunze.

,,Zijn ranking van 49 vind ik niet zo belangrijk. Het maakt mij niet zo heel veel uit of hij nou de nummer 10 of 40 is. Sommige spelers zijn ongeacht hun klassering interessant, net als dat Andy Murray dat vorig jaar was. In 2008 hebben we Dimitrov als talent een wildcard gegeven en wellicht dat dat toch heeft meegespeeld.”



Het tennistoernooi vindt van 10 tot en met 16 juni plaats.