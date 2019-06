Gravelkoning Nadal blijft op troon met imposante 12de Roland Garros-titel

De eerste twee sets gingen gelijk op tussen de nummers twee (Nadal) en vier (Thiem) van de wereld. Nadal plaatste een beslissende versnelling aan het einde van set één, Thiem deed dat in set twee.



Daarna was het echter gravelkoning Nadal die domineerde en zonder veel problemen zijn twaalfde eindzege pakte op het gravel van Parijs. Voor de 32-jarige Nadal is het zijn derde titel op een rij op Roland Garros. Hij bracht zijn totaal aantal titels op grandslamtoernooien op achttien.



Onderweg naar de twaalfde titel in Parijs verloor Nadal een keer eerder een set. In de derde ronde had hij ook vier sets nodig om David Goffin te verslaan. Nadal won vrijdag in de halve finale van Roger Federer, pas 24 uur later sloeg Thiem zich langs Novak Djokovic.



