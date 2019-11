Greipel (37) gaat nog een jaartje door bij Israëlische ploeg

Het team heeft de licentie voor de WorldTour overgenomen van Katoesja-Alpecin. Greipel reed dit jaar voor de Franse wielerploeg Arkea-Samsic. De Duitser liet begin vorige maand zijn contract, dat tot eind 2020 liep, ontbinden. Hij beleefde in Franse dienst een teleurstellend jaar met slechts één zege. In de Tour kwam hij niet in de buurt van een ritzege, naar eigen zeggen vanwege gebrek aan steun van ploeggenoten. ,,Dit was de slechtste Tour uit mijn carrière", zei Greipel in Parijs.



'De gorilla', zoals zijn bijnaam luidt, boekte in zijn carrière al 157 overwinningen. ,,Ik kijk vooruit en ben volledig gemotiveerd voor 2020", aldus de sprinter, die eerder voor onder meer T-Mobile en Lotto-Soudal reed.