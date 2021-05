Greipel heeft smaak te pakken: ritzege in Ruta del Sol

In het algemeen klassement blijft Miguel Ángel López (Movistar) aan de leiding. De Colombiaan veroverde de leiderstrui gisteren in een bergrit. Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) eindigde toen als tweede en bezet die plek ook in het klassement, op 20 seconden van López. Julen Amexqueta (Caja Rural) staat derde op 55 tellen.



De 4de etappe begon nog met enkele beklimmingen, maar in de finale was het grotendeels vlak. Een massasprint kwam er in finishplaats Cúllar Vega en daarin toonde Greipel zich de snelste, voor Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) en oud-wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo).



Morgen staat de slotetappe in de Ruta del Sol, die door de coronacrisis werd uitgesteld van februari naar mei, op het programma. Het peloton wacht een tocht over 107 kilometer van Vera naar Pulpí. In de slotfase staat nog een beklimming van 3,4 kilometer op het menu. Na de top is het nog 5 kilometer tot de finish.