Grens van één miljard in een jaar ruim gepasseerd: Chelsea betaalt miljoenen voor Cole Palmer

Palmer wordt voor zo’n 46 miljoen euro overgenomen van Manchester City, waar de jonge middenvelder niet verzekerd was van een basisplek. De jeugdinternational speelde uiteindelijk 41 wedstrijden in de hoofdmacht van City, waarin hij goed was voor zes goals en twee assists. Sinds vorig jaar zomer gaf Chelsea al 1.047.500.000 euro uit aan nieuwe spelers.

Enzo Fernández

Vorig seizoen trok Chelsea de portemonnee voor onder anderen Enzo Fernández (121 miljoen euro), Wesley Fofana (80 miljoen euro), Mykhaylo Mudryk (70 miljoen euro), Marc Cucurella (65 miljoen euro) en Raheem Sterling (56 miljoen euro) en ontving PSV een bedrag van 35 miljoen euro voor Noni Madueke.



Met al die transfers gaf Chelsea in ongeveer een jaar tijd meer geld uit dan alle La Liga-clubs bij elkaar. Ook spendeerde de Premier League-club meer dan de teams in de sterk opkomende competitie van Saoedi-Arabië. De club die het dichtst bij Chelsea in de buurt komt, is het Manchester United van trainer Erik ten Hag. The Red Devils gaven in een jaar tijd grofweg 435 miljoen euro uit aan nieuwe spelers.