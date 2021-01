Gretig BZC kopje onder in eerste bekerduel

De waterpoloërs van Schuurman/BZC zijn de herstart van het seizoen begonnen met een nederlaag. In het eigen Borculose bad ging de ploeg in de bekerwedstrijd tegen De Zaan kopje onder: 8-13.

Voor de Achterhoekse eredivisionist stond als herstart van het seizoen het bekerduel in de eerste ronde tegen De Zaan op het programma. Na maanden van geen trainingen en wedstrijden, gevolgd door een korte voorbereidingsperiode werd er zaterdag in het eigen zwembad ‘t Timpke weer gespeeld om de punten. Maar net als de competitie is het bekertoernooi aangepast, want teams kunnen niet gebruik maken van hun internationals. Die bereiden zich voor op het olympisch kwalificatietoernooi, dat volgende maand - onder voorbehoud - wordt gespeeld in Rotterdam.

BZC-trainer Zeno Reuten moest zijn team zodoende zonder uit Servië teruggekeerde Bilal Gbadamassi en Vriezenvener Mika Smelt laten spelen. In plaats daarvan kende de Achterhoekse selectie een opvallende ‘nieuwe’ naam: Jeroen Kuilman. De oud-speler maakte na een afwezigheid van drie seizoenen zijn rentree in de formatie van Reuten.

Wedstrijdritme

Maar ook met Kuilman wist BZC het eerste optreden niet met een overwinning op te sieren. De ploeg kwam nog wel goed uit de startblokken met een 2-0 voorsprong, maar zag de bezoekers aan het einde van de eerste periode op gelijke hoogte komen. Reuten moest toezien dat zijn ploeg alleen in de openingsfase van de wedstrijd goed voor de dag verscheen. Het gebrek aan wedstrijdritme brak BZC meer op dan De Zaan, dat wel antwoorden had op het trage spel van BZC. Iedere periode wisten de bezoekers de voorsprong uit te breiden, terwijl BZC niet bij machte was om dat tegen te gaan. Uiteindelijk verloren de Borculoërs het eerste bekerduel met 8-13.

Ondanks de nederlaag was Reuten niet geheel ontevreden, gaf hij na afloop aan. „Het gaat mij niet zo zeer om de uitslag, ik zie het bekertoernooi vooral als een goede voorbereiding op de start van de competitie. Daarin willen we de play-offs halen. Ik heb een heel gretige ploeg gezien, dat was goed. Maar ook een team dat heel afwachtend speelde en eigenlijk vooral bezig was met de stand op het scorebord. En daardoor niet slim speelde en onnodig fouten maakte.”

Met als eindresultaat een verdiende nederlaag. ‘Gelukkig’ krijgen zijn spelers de komende tijd genoeg mogelijkheden om meer als team te gaan spelen, aldus Reuten.

Schuurman/BZC - De Zaan 8-13

Periodestanden: 2-2, 4-6, 6-10, 8-13

Scores BZC: Adam 3, Muller 2, Dijkhuis, Klajevic en Slaghuis 1