Gridstraf incasserende Hamilton in eerste Braziliaanse training sneller dan Verstappen

Al vroeg in de training kwam het team van Mercedes met de bevestiging dat Lewis Hamilton zijn verbrandingsmotor heeft moeten verwisselen. Het verbeterde exemplaar is alweer zijn vijfde van het seizoen, waar er drie zijn toegestaan, en levert hem een gridstraf van vijf plekken op voor de zondagse race. Daarmee zet hij de deur wagenwijd open voor WK-leider Max Verstappen om opnieuw goede zaken te doen in het duel om het wereldkampioenschap. Het verschil is vier races voor het einde 19 punten in het voordeel van de Nederlander.