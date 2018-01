Gridstraffen Formule 1 versimpeld

Sportief directeur Ross Brawn ziet daarmee zijn wens deels ingelost. De Brit ergerde zich afgelopen seizoen aan het verwarrende systeem, waarbij een coureur voor elke wissel van een motorcomponent voor straf een aantal posities naar achteren moest in de startopstelling. Het leidde bij sommige races tot absurde 'gridstraffen'. Zo moest de Belg Stoffel Vandoorne bij de Grand Prix van België 65 plaatsen naar achteren in een veld van maximaal twintig auto's.



Een andere grote wijziging is dat iedere coureur nog maar over drie motoren voor een heel seizoen beschikt. Voorgaande jaren waren dat er vier. De maatregel is bedoeld om kosten te besparen en de motorfabrikanten ertoe te dwingen betrouwbaarder krachtbronnen te bouwen.