Griekspoor boekt 23ste zege op rij, Van de Zandschulp onderuit

Tallon Griekspoor blijft maar winnen op de Challenger Tour. De 25-jarige Haarlemmer boekte op het toernooi van Bratislava zijn 23ste zege op rij, tegen Danylo Kalenitsjenko uit Oekraïne. Griekspoor was twee keer de beste in de tiebreak: 7-6 (2) 7-6 (1).

Griekspoor is sinds maandag de nummer 72 van de wereldranglijst. De Noord-Hollander klom zestien plaatsen na het winnen van zijn zevende challengertoernooi van dit jaar, op Tenerife. De tennisser heeft na zijn verlies in de tweede ronde van de US Open tegen de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, nu 23 partijen op rij gewonnen: één in de Daviscup en 22 wedstrijden op challengerniveau.

In de Slowaakse hoofdstad Bratislava, waar hij zijn laatste toernooi van dit seizoen speelt, treft de als tweede geplaatste Griekspoor in de kwartfinales Jiri Lehecka. De Tsjech is de nummer 164 van de wereldranglijst.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is op het ATP-toernooi van Stockholm uitgeschakeld in de kwartfinales. De beste Nederlandse tennisser van dit moment, de mondiale nummer 61, verloor in twee sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 6-3.

De 26-jarige Van de Zandschulp speelde in Stockholm zijn laatste toernooi van het seizoen. Hij kende in 2021 zijn doorbraak, vooral dankzij zijn kwartfinaleplaats op de US Open. Tegen de als tweede geplaatste Auger-Aliassime werd Van de Zandschulp één mindere game op 2-2 in de eerste set fataal. Hij verloor zijn opslagbeurt en kon dat in de rest van de set niet meer goedmaken.

Ook in de tweede set ging het voor Van de Zandschulp in een game mis, nu op 3-3. Auger-Aliassime, de nummer 11 van de wereldranglijst, kreeg twee breakpoints en benutte daarvan de tweede. In de volgende opslagbeurt van Van de Zandschulp kreeg de Canadees drie matchpoints en op de tweede daarvan was het klaar na een fout van de Nederlander.