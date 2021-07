Griekspoor en Van de Zandschulp op hoogste positie ooit op ATP-ranking

Liefst dertien oefenduels: zoekt Heracles de grenzen te veel op in de voorberei­ding?

11 juli ALMELO - Tegenstander Go Ahead Eagles speelt zeven oefenduels in de voorbereiding, FC Twente heeft op dit moment vijf potjes doorgegeven, Heracles speelt er liefst dertien. Waarom zo veel? Worden de spelers over de kling gejaagd? Trainer Frank Wormuth geeft antwoord.