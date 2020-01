Griekspoor hard onderuit: ‘Mooi dat ik hoofdtoernooi haalde, maar dan wil je meer’

,,Het was natuurlijk mooi dat ik het hoofdtoernooi haalde, maar dan wil je natuurlijk nog meer’’, zei de 23-jarige Amsterdammer. ,,Fritz is een moeilijke tegenstander, je ziet waarom hij de nummer 34 van de wereld is. En waarom ik niet.’’

Nerveus was hij nauwelijks geweest, zei Griekspoor, de nummer 175 van de wereld. ,,Ik had weinig last van spanning. Het was wel wennen aan het feit dat je zo laat de baan opgaat. Had ik dat van tevoren geweten, dan had ik van de week nog een keer met kunstlicht getraind.’’