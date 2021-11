Griekspoor is niet te houden: Haarlemmer boekt in Bratislava 23ste zege op rij

De Goede loopt knieblessu­re op bij zege op België

De Nederlandse hockeysters hebben ook in hun tweede duel in de Pro League België verslagen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan stond halverwege met 1-0 achter, maar boog de achterstand in het derde kwart om. Het werd in het Wagener Stadion in Amstelveen 3-1.

