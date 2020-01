Griekspoor kan niet stunten tegen Fritz

De 24-jarige Amerikaan, als 29ste geplaatst in Melbourne, kon leunen op een sterke service - hij sloeg zeventien aces - maar had ook een goed antwoord op de opslagen van Griekspoor.



In de eerste set kwam de Nederlandse debutant al snel 3-0 achter en hij kon die vroege break tegen niet meer repareren. In het tweede bedrijf ging het gelijk op tot 3-3, maar daarna leverde Griekspoor twee keer zijn servicebeurt in en was de set vergeven aan Fritz. De Amerikaan won vroeg in de derde set al een servicegame van Griekspoor en liet hem vervolgens kansloos.