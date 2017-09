Griekspoor naar halve finales in Alphen aan den Rijn

FC TWENTE VROUWEN Stroot tevreden met gelijkspel: 'Goed gedaan na rode kaart'

8 september HENGELO - FC Twente-trainer Tommy Stroot was vrijdagavond na het 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Ajax zeer tevreden met het resultaat én het vertoonde spel. Twente speelde een uur lang met een mindertal, na een directe rode kaart voor verdedigster Kika van Es. In de slotfase kreeg ook voormalig FC Twente-speelster Stefanie van der Gragt de rode kaart.