Griekspoor ondanks gevoelige schouder door, Pattinama-Kerkhove onderuit

Door Carl Houtkamp



Ging het woensdag nog zo soepel, nu was het op baan 8 hard werken tegen loopwonder Hijikata, voor wie de Australische grootheden Tony Roche en Lleyton Hewitt zeer geïnteresseerd op de tribune zaten. Griekspoor voelde hoe zijn rechterschouder, waaraan hij maandenlang geblesseerd was, de eerste partij van het jaar nog niet helemaal had verwerkt. ,,Ik heb een lichte terugslag, mijn schouder voelde zwaarder en daardoor ging het serveren een stuk minder’’, zei hij na afloop. ,,Het werd meer knijpen, waar je los moet blijven spelen. Ik voelde de druk, terwijl die knul in het toernooi van het jaar voor hem niets te verliezen had en geweldig voetenwerk liet zien.’’