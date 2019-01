Griekspoor speelt openingspartij tegen Tsjechië in Davis Cup

Berdych ontbreekt

Tsjechië kan geen beroep doen op Tomás Berdych, op de 79ste plaats de beste tennisser van zijn land op de wereldranglijst. De voormalige mondiale nummer vier slaat de Davis Cup over. Berdych (33) overklaste Haase onlangs in de tweede ronde van de Australian Open.

De opzet van het landentoernooi is flink veranderd. Het knock-outsysteem heeft plaatsgemaakt voor een kwalificatieronde en een finaletoernooi van een week in Madrid. In november strijden achttien landen daar om de Davis Cup. De partijen gaan niet meer over maximaal vijf sets, maar over drie.