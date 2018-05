Griekspoor vervangt Haase tijdens Melkhuisje Masters

Tallon Griekspoor neemt de plaats in van Robin Haase bij de tweede editie van de Melkhuisje Masters. De 21-jarige tennisser is aangewezen als vervanger omdat Haase niet op tijd terug is in Nederland. De Hagenaar staat in de tweede ronde van het masterstoernooi van Rome, waar het programma door regenval vertraging opliep.