Helmond haalt international, Guti naar Schotland

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Het WK komt eraan, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Helmond Sport contracteert international van Haïti

Richelor Sprangers speelt komend seizoen bij Helmond Sport. De 20-jarige aanvaller wordt gehuurd van NAC Breda. Hij kwam dit seizoen tot acht wedstrijden in de Eredivisie. Fraai detail: met Sprangers verwelkomt Helmond een international. De spits werd afgelopen oktober voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van zijn geboorteland Haïti en daarna maakte hij meermaals deel uit van de selectie van bondscoach Marc Collat. Onlangs stond hij in La Bombonera nog oog in oog met Lionel Messi tijdens een duel met Argentinië.

37-jarige Buffel wil nog jaartje door

Volledig scherm Thomas Buffel © BELGAONTHESPOT Thomas Buffel weet van geen ophouden. De 37-jarige Belg kreeg onlangs te horen dat Racing Genk zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Buffel kon als jeugdtrainer in dienst blijven bij Genk, maar hij wil blijven voetballen en gaat dus op zoek naar een andere club.



,,Ik had er graag nog een jaartje bij gedaan, om zo in schoonheid te eindigen als profvoetballer in Genk'', zei Buffel op een persconferentie. ,,Helaas werd hier anders over beslist. Een beslissing waar ik me met pijn in het hart bij neerleg, want nooit is iemand groter dan de club. Ik wil echter nog niet stoppen en ga nog een jaar door. Ik heb al een aantal telefoontjes gekregen, maar ik zal wel het gevoel moeten hebben dat het een ambitieuze club is.''

St. Mirren in gesprek met Guti als nieuwe trainer

Jose Maria Gutierrez Hernandez, kortweg Guti, is volgens Sky Sports in beeld om manager te worden in Schotland. De voormalige middenvelder van Real Madrid, inmiddels jeugdcoach van de Koninklijke, voert gesprekken met club die onlangs promoveerde naar de Schotse Premier League. Guti (41) moet Jack Ross opvolgen. Ross stapte vorige week over naar Sunderland. Guti, ook oud-speler van Besiktas, stopte in 2013 als prof. Hij wordt ook genoemd in de race om de erfenis van Zinédine Zidane, die vorige week per direct stopte bij Real. Bij St. Mirren wordt ook Ally McCoist genoemd als mogelijke trainer.

Volledig scherm Guti. © Getty Images

Griezmann blijft tóch bij Atlético Madrid

Volledig scherm Antoine Griezmann © Getty Images Lange tijd leek het erop dat Antoine Griezmann deze zomer een megatransfer naar FC Barcelona zou maken. Volgens de Spaanse krant AS heeft de Franse vedette nu alsnog toegezegd te blijven bij Atlético. De clubleiding van de Madrilenen beloofde in gesprekken met Griezmann de selectie flink te gaan versterken. Dat zou de doorslag hebben gegeven.

Nagelsmann zwicht niet voor Real Madrid

Volledig scherm Julian Nagelsmann © EPA In de zoektocht naar een opvolger van Zinedine Zidane zou Real Madrid zijn uitgekomen bij Julian Nagelsmann. De trainer van Hoffenheim heeft De Koninklijke volgens Bild echter de deur gewezen. De 30-jarige coach plaatste zich afgelopen seizoen met Hoffenheim voor de groepsfase van de Champions League en zou dat avontuur niet willen missen.

Inter heeft oogje op Daley Blind

Volledig scherm Daley Blind. © Getty Images Met meer dan gemiddelde interesse kijken scouts van Internazionale vanavond in het stadion van Juventus in Turijn naar de oefeninterland Italië - Oranje. Volgens La Gazzetta dello Sport is een afvaardiging van de club uit Milaan in het Allianz Stadion voor Daley Blind. Inter, dat Stefan de Vrij al vastlegde voor het nieuwe seizoen, zou het contract van Blind bij Manchester United nog moeten afkopen. De linkspoot staat nog tot de zomer van 2019 onder contract op Old Trafford.

Besiktas heeft oogje op Davy Klaassen

Volledig scherm Davy Klaassen (midden). © AFP Volgens Sky Sports zou de Turkse topclub Davy Klaassen voor minimaal één seizoen willen huren van Everton. De voormalige aanvoerder van Ajax zou na een rampseizoen in Liverpool, waar hij onder Ronald Koeman en Sam Allardyce nauwelijks aan speeltijd toekwam, wel oren hebben naar een (tijdelijke) stap naar Istanboel. Klaassen kwam in het voorbije seizoen tot zeven duels in de Premier League. In januari zag Klaassen nog voldoende perspectief bij Everton en wees hij een aanbieding van Napoli van de hand.

Ook Club Brugge wil Dimata

VfL Wolfsburg gooit in het nieuwe seizoen over een andere boeg en wil spelers lozen. De Belgische jeugdinternational Landry Dimata (20) is één van hen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft niet alleen Anderlecht interesse in de aanvaller, maar wil ook Club Brugge de oud-speler van Standard Luik en KV Oostende terughalen naar België. Dimata kwam bij Wolfsburg in 21 duels in de Bundesliga niet tot scoren.

Volledig scherm Landry Dimata. © Getty Images

AS Roma meldt zich voor Ziyech

Het is allang niet meer de vraag of Hakim Ziyech bij Ajax vertrekt, maar wanneer zijn enkeltje-buitenland officieel wordt. Inmiddels heeft AS Roma zich volgens De Telegraaf officieel gemeld in Amsterdam. De club van Kevin Strootman en Rick Karsdorp, en mogelijk ook de nieuwe werkgever van Justin Kluivert, zou een vijfjarig contract hebben klaarliggen voor de international van Marokko. Ajax zou ongeveer dertig miljoen euro willen voor Ziyech.