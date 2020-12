‘Grinch’ Wright naar derde ronde: ‘Ik wilde iedereen opvrolijken na vreselijk rotjaar’

De avond begon met de partij tussen West en Amit Gilitwala. Laatstgenoemde maakte zijn WK-debuut en was niet in staat om de ervaren West te volgen. Zonder problemen schreef West de openingspartij met 3-0 op zijn naam en verzekerde hij zich van een wedstrijd tegen Wright, als afsluiter van een avond mét publiek. Voorlopig de enige avond, want vanaf woensdag is de zaal in Alexandra Palace tot in ieder geval 23 december weer leeg.

De Grinch

In de tweede set werd Wright niet in de problemen gebracht en trok hij ook die set over de streep, maar daalde het niveau wel. Bij het begin van de derde set leverde de titelverdediger direct zijn leg in en kwam West terug in de wedstrijd door de set met 2-1 te winnen. West leverde zijn voordeel in de vierde set echter opnieuw in en kwam niet meer terug in de wedstrijd. De derde wedstrijdpijl was raak voor de titelverdediger, die met 3-1 won en zich direct plaatste voor de derde ronde. ,,Het voelt alsof ik dan opnieuw aan het toernooi moet beginnen, zover weg is het nog", zei hij na afloop.



Wright maakte vooral indruk door zijn kledingkeuze, want na een goede eerste set slaagde hij er niet in om de goede lijn door te trekken. Over zijn keuze om als de Grinch het podium op te stappen: ,,Het is natuurlijk een vreselijk rotjaar geweest. Mensen hebben geliefden verloren, kunnen niet naar buiten of zijn hun baan kwijtgeraakt. Ik wilde voor een glimlach zorgen. Hopelijk is dat gelukt.”



Als Wright het toernooi wint neemt hij de nummer 1-positie van Michael van Gerwen over. ,,Maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben al 50 jaar oud, het boeit me niet. Ik wil dit toernooi winnen en dan weet ik dat ik ook de nummer 1 van de wereld word.”