Groenewegen begint ijzersterk in de Algarve

Groenewegen is het nieuwe wielerseizoen sterk begonnen. De 24-jarige Amsterdammer zegevierde ook al in de openingsetappe van de Ronde van Dubai. Vorig seizoen baarde Groenewegen opzien door op de Champs-Élysées naar de winst te sprinten in de afsluitende etappe van de Ronde van Frankrijk. ,,De vorm voelt echt goed", zei Groenewegen na afloop van zijn tweede seizoenszege. ,,Ook vandaag heeft het team weer puik werk geleverd en kon ik het daarna zelf afmaken", aldus Groenewegen die donderdag bij de tweede etappe de leiderstrui aan mag trekken.

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo schreef vorig jaar de Ronde van de Algarve op zijn naam. Roglic is niet aanwezig in Portugal. De Australiër Richie Porte (BMC) is de grote favoriet voor de eindzege, maar ook Bauke Mollema hoopt mee te doen in het klassement.