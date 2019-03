Groenewegen en Jakobsen starten in De Panne en Gent-Wevelgem

De 25-jarige Groenewegen is de kopman van Jumbo-Visma voor de twee koersen in België. ,,In Brugge-De Panne is er een goede kans op een massasprint. Ons plan is om Dylan in stelling te brengen voor een sprint", zegt ploegleider Grischa Niermann, die ook in Gent-Wevelgem kansen ziet voor Groenewegen als het op een sprint uitdraait.



,,Wij hebben natuurlijk Elia Viviani, maar ook een jonge sprinter als Fabio kan een rol spelen in De Panne", zegt Tom Steels van de Belgische succesploeg Deceuninck - Quick-Step over de 22-jarige Nederlander.