Groenewold: Dat wat hij zo leuk vindt, is nu een martelgang

Door Pim Bijl



Renate Groenewold was in Minsk en zag vrijdag hoe Sven Kramer worstelend de 5000 meter voltooide. Het deed zeer, zegt ze. Ook oud-wereldkampioene Groenewold (43) kampte in haar carrière met rugklachten en in het laatste jaar ‘brak de hernia er volledig doorheen’. ,,Ja, dit is herkenbaar. Ik zie het meteen in zijn houding en bewegen als het bij Sven niet lekker in zijn rug zit. Supervervelend, een enorme frustratie.’’



Kramer werd niet alleen op grote achterstand gereden door zijn fenomenale ploeggenoot Patrick Roest. Hij werd dertiende, zijn laagste klassering ooit op zijn favoriete afstand. Na afloop vertelde hij aan de NOS dat hij de rugklachten niet onder controle heeft. ,,Ik wil er geen jankverhaal van maken, maar leuk is anders. Natuurlijk, dit is maar een wereldbekerwedstrijd. Maar zo wil ik niet in de rondte rijden.’'