Groenewold geniet van Verstappen: ‘Ik hou van mensen die balen van een tweede plek’

Door Rik Spekenbrink

Op Twitter zagen we dat je enthousiast meeleefde met Max Verstappen afgelopen zondag. Hoe beleefde je de race?

Renate Groenewold: ,,Ik kan onwijs genieten van Nederlands sportsucces. Als een soort successupporter, haha. Ik zat steeds te switchen met het EK mountainbike. Mathieu van der Poel is precies zo’n talent als Verstappen, heerlijk om daar naar te kijken en hun carrières te volgen. Wat me aan Max aanspreekt is ook vooral hoe hij zich gedraagt, en zichzelf verkoopt. Daar kan ik echt van genieten. Hij weet wat hij wil. En ik hou van mensen die niet tevreden zijn met een tweede plek. Zijn reactie toen hij zondag die gele banden kreeg en dacht de rode beter waren geweest. Die emotie, fantastisch.”

Wat voor indruk maakt Verstappen dit seizoen op je?

,,Stabieler. Volwassener. Rustiger. Het is nog steeds een jong gastje, maar je ziet dat hij de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan. Dat kenmerkt de echte toppers: snel leren van fouten. Max weet waarmee hij bezig is. Er was in het begin wat onzekerheid over de Honda-motor natuurlijk, maar je ziet dat hij het onder controle heeft. Terwijl hij als jongen van 21 eigenlijk dat hele team moet aansturen. Maar hij kan dat als geen ander. Ik zie bij hem een enorme volwassenheid.”

Soms gooit iemand een steentje in de vijver en zegt: Verstappen is beter dan Hamilton. Zeg het maar.

,,Oeh, dat is lastig. Afgelopen race moest ik wel gniffelen om de actie van Hamilton, waarbij hij zijn neus verloor, en daarna dat gestuntel in de pitstraat met die banden. Eigenlijk is hij een zelfde unieke sporter. Maar ik heb meer met Max. Hamilton gedraagt zich buiten de baan excentriek, is meer van de glitter en glamour.”

Heb je nog een sprankje titelhoop voor Verstappen?

,,Nou je bent nu natuurlijk wel benieuwd naar het vervolg. Hoe gaat Mercedes hiermee om? Als ze nog een paar keer dit soort fouten maken, of als we alléén nog maar regenraces krijgen, dan kan het. Dat we het erover hebben is al mooi, want ik heb dit seizoen ook naar een paar saaie optochten zitten kijken.”

Zelf eigenlijk wel eens geracet, Renate?

,,Nee, terwijl ik in Assen woon. We zouden met de TVM-schaatsploeg een keer gaan racen op het TT-circuit, maar dat ging door een ernstig ongeluk toen niet door. Ik heb wel een keer meegereden als bijrijder, in een Renault. Maar toen eindigden we naast de baan en hebben ze een paar kruiwagens grind uit de auto moeten halen. Nee, mijn ervaring op het circuit is niet de allerbeste.”

