Groenewoud verrast met wereldtitel massastart, brons voor Schouten

Nadal zonder problemen naar vierde ronde: ‘Al met al voel ik me prima’

14:59 Rafael Nadal klaagde voor de Australian Open over rugpijn en uitte zijn twijfels of hij wel kon spelen, maar de Spaanse tennisser lijkt tot nog toe weinig last te hebben. De nummer twee van de plaatsingslijst won ook zijn derde partij op het grand slam van Melbourne vrij overtuigend in drie sets. De Brit Cameron Norrie bood bij vlagen wel goed tegenstand, maar op de momenten dat het moest sloeg Nadal toe: 7-5 6-2 7-5.