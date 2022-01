Grondig onderzoek FIA naar omstreden uitkomst Formule 1-seizoen

De internationale autosportfederatie FIA is officieel begonnen met de grondige analyse van de veelbesproken slotrace van de Formule 1 van vorig jaar in Abu Dhabi. Mohammed Ben Sulayem, de nieuwe voorzitter van de FIA, zal alle teams raadplegen en woensdag 19 januari het meest heikele onderwerp aansnijden, namelijk het gebruik van de safetycar. Ook gesprekken met alle Formule 1-coureurs maken deel uit van het onderzoek.

Aanleiding is de controversiële uitkomst van het wereldkampioenschap. De Brit Lewis Hamilton van Mercedes stevende in Abu Dhabi af op zijn achtste wereldtitel, toen vijf ronden voor het einde, na een crash van de Canadees Nicholas Latifi, de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Max Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander van Red Bull profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Mercedes diende na de race twee protesten in tegen de gang van zaken, maar vond geen gehoor. De renstal besloot af te zien van verder beroep, maar kreeg wel voor elkaar dat de FIA de slotrace onder de loep zou nemen.

De inmiddels 37-jarige Hamilton vindt dat hem de titel onrechtmatig is afgenomen. De zevenvoudig wereldkampioen is zo ontdaan over de gebeurtenissen in Abu Dhabi, dat hij al weken niets van zich laat horen en naar verluidt zelfs twijfelt of hij wel wil doorgaan in de Formule 1.

Ontslag Michael Masi

Volgens de Britse krant Daily Mail heeft teambaas Toto Wolff van Mercedes komende vrijdag al een gesprek met Ben Sulayem. De Oostenrijker zal volgens de krant daarin aandringen op het ontslag van Masi.

De uitkomsten van de analyse van de slotrace moeten in februari worden gepresenteerd aan de Formule 1-commissie. Op 18 maart komt de motorsportraad van de FIA bijeen in Bahrein en zullen besluiten worden aangekondigd.

Een belangrijke rol is weggelegd voor secretaris-generaal autosport van de FIA, Peter Bayer. Deze Zwitser is onlangs benoemd tot directeur van de zogeheten ‘single-seaters’ en heeft daarmee de supervisie over de Formule 1. Zijn opdracht is de organisatiestructuur van de Formule 1 binnen de FIA te beoordelen en voorstellen te doen voor verbetering. Hij gaat dus ook over de positie van wedstrijdleider Masi.

