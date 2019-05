Groningen-verdediger Chabot op weg naar Sampdoria

Tsitsipas wint in Estoril voor de eerste keer een graveltoer­nooi

18:29 Stefanos Tsitsipas heeft voor de eerste keer in zijn nog jonge carrière een ATP-toernooi op gravel gewonnen. In de finale van het toernooi in Estoril was hij in de finale te sterk voor Pablo Cuevas: 6-3 en 7-6.