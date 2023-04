Groot, groter, grootst: Mathieu van der Poel heeft het pieken in grote wedstrijden tot een kunst verheven

Bayern München mag Arjen Robben altijd bellen om advies voor duels met Manchester City

Bayern München heeft in de aanloop naar de duels met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League oud-speler Arjen Robben ‘ingeschakeld als expert’. De 39-jarige Groninger speelde in zijn carrière met onder meer Chelsea en Bayern München zeven keer tegen Manchester City en stapte zes keer als winnaar van het veld.