Grosjean en excuses, altijd genieten

Oké, Daniel Ricciardo en Max Verstappen stonden er niet al te best op na hun gezamenlijke crash in Bakoe. Maar de schlemiel van de dag in Azerbeidzjan was toch écht Romain Grosjean. Crashen achter de safety car. Op gereduceerde snelheid je auto toch nog in de muur weten te hangen tijdens het opwarmen van je banden. Een prestatie op zich.

Gestart van achteren leek een prima resultaat zowaar nog in de maak met beide Red Bulls uit de race, tot de Fransman van Team Haas het rijdend op positie zes zelf volledig verprutste. En laat Grosjean met al zijn gezeur en gemekker sowieso al niet de meeste favoriete coureur zijn, dus u begrijpt dat de kritiek na die blunder niet mals was. Zeker toen hij via de boordradio eerst ook nog claimde dat Marcus Ericsson van Sauber hem wellicht van de ban had geduwd, terwijl die Sauber niet eens in de buurt was.



De Fransman is al 32 jaar, reed in Bakoe zijn 128ste race, heeft een schat aan ervaring. Maar na zijn enorme blunder begreep hij als routinier gelukkig zelf uiteindelijk ook dat alleen oprechte excuses pasten. Eerst gaf hij de forse wind nog even de schuld. Toen repte hij wat over moelijke condities. Tot hij dan toch diep door het stof ging tijdens zijn rondje langs de media. ,,Dit doet pijn en ik wil me verontschuldigingen aanbieden aan het team’’, aldus Grosjean. ,,We zaten in een geweldige race. Gestart als laatste, rijdend op P6 met Sergio Perez voor m’n neus die uiteindelijk het podium nog haalt. Dat maakt het alleen maar extra pijnlijk.’’