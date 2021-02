Grosjean na eerste test sinds F1-crash: ‘Voelde geen angst, het was geweldig’

VideoAmper drie maanden na zijn ontsnapping uit een vuurzee in Bahrein reed Romain Grosjean gisteren weer op snelheid in een racewagen. In Alabama proefde hij aan zijn nieuwe IndyCar-avontuur. ,,Het voelde als thuiskomen.’’

Hij had het ‘bloody cold’ in zijn nieuwe auto, maar wat had hij genoten. Eindelijk weer die sensatie van een racewagen besturen, Romain Grosjean had het gemist. ,,Ik heb nog veel te leren voor de eerste race, dat hoort er nu eenmaal bij als je weer een rookie bent. Maar ik voelde geen angst, het was geweldig’’, jubelde Grosjean op zijn Twitter-kanaal, na zijn eerste testkilometers in de IndyCar op het Amerikaanse asfalt van Barber.

Quote Ik ben nog wat voorzich­tig op de kerbstones Romain Grosjean De grip op zijn stuurwiel, daar was hij misschien wel het meest benieuwd naar. Aan beide handen liep hij brandwonden op, toen hij drie maanden terug in zijn laatste Formule 1-race hard crashte op het circuit van Sakhir in Bahrein. Op zijn linkerduim zit zelfs nog een behoorlijke brandblaar. ,,Wat natuurlijk niet fijn is, bij het besturen van een auto. Niet perfect, maar het ging oké,’’ vertelde de Fransman na zijn 83 testrondjes op de site van zijn nieuwe werkgever Dale Coyne Racing.

Formule 1 is een gesloten boek. De vrees dat de racewereld Grosjean nooit meer terug zou zien na zijn vreselijke crash in Bahrein, bleek echter ongegrond. Bij Dale Coyne Racing vond hij een zitje in de IndyCar, het Amerikaanse equivalent van de koningsklasse. Dat seizoen start op 18 april in Barber, Alabama, waar hij nu ook zijn eerste testkilometers maakte. ,,Het voelde goed om weer terug in een auto te zijn, een beetje als thuiskomen’’, aldus Grosjean, die op 1 maart in Laguna Seca opnieuw testmeters maakt.

Al moest hij wel even wennen aan zijn nieuwe strijdwapen, na jarenlang in de Formule 1. Al vroeg belandde hij in de bandenstapels na een spin, waarna hij wat oponthoud zijn weg weer kon vervolgen. ,,Alles is nieuws, dus ik moest me een beetje aanpassen aan de stuurpositie, maar al snel voelde alles lekker aan. En zonder de stuurbekrachtiging heb ik zeker geen spijt van alle uren die ik deze winter in de gym heb doorgebracht.’’

De test was een gelegenheid om zijn nieuwe auto te leren kennen. Om te leren en om voorzichtig al de limiet op te zoeken. Tegelijkertijd was het voor Grosjean een mooie gelegenheid om te zien of hij na zijn crash weer fysiek klaar is voor de actie op volle snelheid. ,,Die blaar op m’n duim is natuurlijk niet fijn, maar ik kan er wel mee rijden. Het deed geen pijn. Ik ben nog wat voorzichtig op de kerbstones, maar het vormt geen beperking voor me’’, aldus Grosjean.

Eerder deze week verklapte de Fransman al dat zijn F1-carrière mogelijk toch nog een mooi afscheid krijgt. Een eenmalige test bij Mercedes lijkt in de maak. Volgens Grosjean heeft teambaas Toto Wolff al telefonisch contact met hem gezocht.

