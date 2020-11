Grosjean stapt wonder boven wonder levend uit vuurzee in Bahrein

Even was het onduidelijk hoe het met de 34-jarige Fransman ging, de regie ontweek het ongeval in eerste instantie in afwachting van de ernst van de situatie.



Al snel bleek Grosjean het brandende voertuig zelfstandig te hebben verlaten. Toen die beelden in de pitstraat werden getoond, klapte teamgenoot Kevin Magnussen voor Grosjean. Achter de safetycar was het hele veld inmiddels tot stilstand gekomen in de pitstraat. Met ondersteuning van het medisch personeel werd Grosjean, duidelijk aangeslagen, naar de ambulance begeleid. De halo heeft duidelijk zijn leven gered, want Grosjean schoot letterlijk dwars door de vangrail heen.