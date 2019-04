Grossschartner haalt toptalent Evenepoel terug en wint bergrit in Turkije

De renner van Bora-hansgrohe mocht 4 kilometer eerder dan gepland de handen in de lucht steken. Dat deed hij in de sneeuw en het leverde Grossschartner ook meteen de leiderstrui op. Die nam hij over van de Ier Sam Bennett.



Op de slotklim kwamen er vier vluchters voorop. In een winters decor probeerde het Belgische 19-jarige talent Remco Evenepoel het nog alleen, maar hij kreeg later weer gezelschap van Grossschartner, vooraf tweede in het klassement, de Italiaan Valerio Conti en Merhawi Kudus uit Eritrea. In de slotfase bleven de Oostenrijker en Kudus voorop over. De 25-jarige Grossschartner was duidelijk de sterkste in de sprint bergop en boekte zo de eerste zege in zijn profloopbaan. De Nederlander Etienne van Empel finishte als negende.