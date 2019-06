Grote namen komen niet ongeschonden door winderige middagtraining

De vrije training werd even stilgelegd en na de hervatting crashte de Bottas. Zijn Mercedes was aan de voorkant flink toegetakeld. De training werd daarop weer gestaakt. Bottas had tot dat moment de snelste tijd in de tweede training. Bij de derde herstart was het weer raak. In dezelfde bocht als waar Verstappen de fout inging, voorkwam Sebastian Vettel met veel moeite dat zijn Ferrari de muur raakte. De wagen kwam achterstevoren in het grind tot stilstand. Vettel kon de training, in tegenstelling tot Bottas en Verstappen, hervatten.



In het vervolg reed alleen Leclerc nog sneller dan de ronde van Bottas. Pierre Gasly, de Franse teamgenoot van Verstappen, noteerde de derde tijd, 1.05,487. Lewis Hamilton, de leider in de WK-stand, kwam tot de vierde tijd (1.05,529).