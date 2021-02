‘Grote Prijs van Portugal vult vacante plek Formule 1-kalender in’

2 meiDe Grote Prijs van Portugal neemt zo goed als zeker de nog vacante plek op de kalender van de Formule 1 in 2021 in. Diverse media melden dat op het circuit in Portimão op 2 mei de derde race van het jaar wordt verreden. De datum stond nog open nadat de Grote Prijs van Vietnam definitief wegviel.

Portugal was vorig jaar in het door corona aangepaste seizoen voor het eerst na 24 jaar weer gastheer van een Formule 1-race. Het Autodromo do Algarve was helemaal nieuw voor de coureurs. Lewis Hamiton won, Max Verstappen werd derde.

Het circuit in Portimão werd bij het uitbrengen van de nieuwe kalender in januari al genoemd als mogelijke vervanger van Vietnam, maar een bevestiging liet lang op zich wachten omdat het land door een opleving van het coronavirus in een lockdown ging. Volgens onder meer de BBC en Sky Sports krijgen de teams donderdag te horen dat Portugal weer op de kalender staat.

Opening Bahrein

Bahrein opent op 28 maart het nieuwe seizoen, waarna op 18 april de Grote Prijs van Imola in Italië volgt. Portugal is dan op 2 mei, een week voor de Grote Prijs van Spanje in Barcelona. De renstallen kunnen dan op het Iberische schiereiland blijven.

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 telt vooralsnog een recordaantal van 23 races, waarop Nederland de dertiende race is. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort staat gepland op 5 september.

