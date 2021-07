Grote teleurstelling voor Enschedese atlete Marit Dopheide

Marit Dopheide veroverde eerder dit jaar de Europese indoortitel op de 4x400 meter in Polen. Daardoor hoopte ze kans te maken op de Olympische Spelen in Tokio. Het NK, afgelopen weekend, was de laatste selectiemogelijkheid voor de Spelen. De laatste mogelijkheid om zich in de kijker te lopen. Maar dat NK draaide voor Dopheide uit op een deceptie: ze eindigde als zesde op de 400 meter. Een enkel- en kuitblessure gooiden roet in het eten. ,,Ik was al blij dat ik hier kon lopen”, zei ze afgelopen weekend.