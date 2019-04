Guardiola: Deze ‘Spurs-week’ is cruciaal

In Manchester wordt gesproken over de zogenoemde 'quadruple', winst van de Champions League, de Premier League, de FA Cup en de League Cup. De laatste trofee is al binnen, in de FA Cup speelt City in mei de finale tegen Watford. ,,Maar nu spelen we twee finales tegen de Spurs'', aldus de Spaanse trainer. ,,Als we die verliezen, liggen we er meteen uit in twee van de vier competities.”



In de competitie heeft Manchester City vooralsnog twee punten achterstand op Liverpool, wel met een duel meer te gaan, maar met een op het oog zwaarder programma. Op 24 april speelt de titelverdediger tegen Manchester United.