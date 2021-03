Guardiola en Man City houden CL-droom probleemloos in leven

Het is een grote droom van Manchester City: de Champions League winnen zou de absolute kroon op het project van de steenrijke eigenaar Sheikh Mansour zijn. Zo ver is het nog niet, maar The Citizens zijn wel een stapje dichterbij dat ultieme doel. Ook in de return van de achtste finale was de ploeg van manager Pep Guardiola vanavond veel te sterk voor Borussia Mönchengladbach: 2-0.

Die Fohlen waren eerder dit seizoen nog aardig in vorm, maar na zeven Bundesliga-duel op rij zonder zege is de ploeg afgezakt naar een plek in de grauwe middenmoot. Tel daarbij op dat er grote onrust is bij de fans, omdat trainer Marco Rose ervoor heeft gekozen om na dit seizoen over te stappen naar Borussia Dortmund, en je komt tot de conclusie dat het bijzonder onrustig is bij Gladbach.

Hoe anders hangt de vlag erbij bij Manchester City. Ruim een week geleden ging de miljoenenploeg weliswaar onderuit tegen stadgenoot en aartsrivaal Man United, maar dat was pas de eerste nederlaag na 21 (!) opeenvolgende overwinningen in alle competities. City is in eigen land keihard op weg naar de landstitel en aast nu ook (eindelijk) op Europese glorie.

Daarvoor zijn er nogal wat stappen te zetten en wat zware concurrenten af te schudden, maar de kwartfinale is in ieder geval bereikt. Na de 2-0 uit het heenduel was ook de return een eitje. Het verschil werd al snel gemaakt. Eerst ramde Kevin De Bruyne de bal via de onderkant van de lat werkelijk schitterend binnen, niet veel later maakte Ilkay Gündogan er na een heerlijke actie en dito passje van Phil Foden 2-0 van. In het restant van de wedstrijd (die net als het heenduel in Boedapest werd gespeeld) hoefde City zich niet meer echt in te spannen, terwijl Gladbach blij was dat de schade beperkt bleef: 2-0 was ook de eindstand.

Revanche

En dus is City een stapje dichter bij het winnen van de Champions League. En dat was toch het grote doel toen het geldschip uit de Verenigde Arabische Emiraten in 2008 de haven van Manchester binnen kwam varen. Europees succes bleef sindsdien echter uit. Sinds 2011/12 strandde Man City in achtereenvolgens de groepsfase (tweemaal), de achtste finale (ook tweemaal), de halve finale, wederom de achtste finale en de kwartfinale (driemaal) van de Champions League.

Daar kon dus ook Guardiola (die in 2009 en 2011 de CL won met Barcelona) sinds zijn aanstelling in 2016 niets aan veranderen. Sterker nog: hij kreeg vorig seizoen een vrachtlading aan kritiek, omdat hij zijn ploeg zomaar aanpaste aan Olympique Lyon en prompt uit het toernooi werd geknikkerd. Guardiola zal zich willen revancheren. Ongetwijfeld voor zichzelf, maar zeker ook om de City-droom waarheid te laten worden.

