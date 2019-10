Guardiola: Geen zorgen om blessure De Bruyne

De Bruyne (28) miste gisteren de wedstrijd in de Champions League tegen Dinamo Zagreb vanwege een liesblessure, die hij afgelopen weekend opliep. ,,Het is niet ernstig. Hij kon tegen Zagreb niet spelen, maar we zullen het zien voor zondag", aldus Guardiola. ,,We kunnen een risico nemen en anders is hij na de interlandperiode weer hersteld.”



City versloeg Dinamo Zagreb met 2-0. Zondag is in de Premier League Wolverhampton Wanderers de tegenstander.