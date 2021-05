Guardiola heeft ‘ontzettend veel medelijden’ met bankzitters voor CL-finale met Chelsea

Video Venezia FC keert met Mäenpää en Johnsen na 19 jaar terug naar Serie A

0:57 Venezia keert na negentien jaar terug in de Serie A. De club won het duel om promotie van Cittadella. De ontmoeting tussen de elftallen eindigde vanavond in Stadio Pierluigi Penzo in Venetië in 1-1. Venezia had het eerste duel al met 0-1 gewonnen.