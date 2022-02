Guardiola heeft ook na 5-0 zege nog genoeg te klagen: ‘Wij gaven de bal heel vaak zomaar weg’

Trainer Pep Guardiola van Manchester City was vanzelfsprekend heel tevreden met de overtuigende zege bij Sporting Portugal in de achtste finales van de Champions League, maar toch had hij na de 5-0 in Lissabon nog genoeg te klagen.

,,Ik ben heel blij, begrijp me niet verkeerd, maar we kunnen beter”, zei Guardiola. ,,In het voetbal hebben we één duidelijke regel: als je de bal hebt, raak die dan niet kwijt. Maar wij gaven de bal heel vaak zomaar weg.”

Volgens Guardiola presteerden sommige spelers uit zijn ploeg in Lissabon ‘ondermaats’. Dat gold niet voor Bernardo Silva. De Portugees maakte twee doelpunten tegen zijn landgenoten van Sporting. ,,Zijn kwaliteiten als voetballer staan buiten kijf. Maar ik zeg altijd tegen hem: je moet vaker scoren. Hij maakte nu een fantastische goal”, doelde Guardiola op de 0-2 van Bernardo Silva, een fraaie volley met de buitenkant van de linkervoet.

Guardiola: ,,De spelers kennen me. Ze weten dat ik altijd dingen zie die beter kunnen. In de openingsfase van de wedstrijd zagen we hoe goed Sporting is. Geloof me: het verschil tussen deze teams is niet 5-0.”

Bernardo Silva beleefde naar eigen zeggen een ‘speciale avond’ in de stad waarin hij jaren speelde voor Benfica. ,,Ik ben een Portugees en kom uit het andere deel van Lissabon. Het was speciaal om twee keer te scoren in de stad waar ik vandaan kom. Het geeft altijd extra motivatie om tegen Sporting te spelen”, aldus de 27-jarige Portugees.

