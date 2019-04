Guardiola hoopte op weerzien met Ten Hag

Guardiola had van 2013 tot en met 2016 Bayern München onder zijn hoede en Ten Hag was in die periode trainer van de beloften.



“We spraken destijds veel met elkaar”, zei Guardiola, die zijn voormalige collega het succes gunt. “Ik ben dolblij voor hem waar hij nu staat met een historische club als Ajax. Ik had het erg leuk gevonden om tegen hem te spelen. Ik zit straks voor de televisie.”